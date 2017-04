Novo Banco

O Presidente da República considerou na quarta-feira à noite que o debate político sobre a solução para a venda do Novo Banco "faz parte da luta partidária" e enquadra-se "num tempo eleitoral", defendendo que lhe cabe uma posição diferente.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas na Praça da Alegria, em Lisboa, onde esteve a acompanhar uma associação que distribui refeições a pessoas sem-abrigo.

Questionado sobre a revisão em baixa do 'rating' do Novo Banco pela agência de notação financeira Moody's, respondeu: "Eu percebo que os partidos políticos se pronunciem sobre isso, faz parte da luta partidária, e faz parte, então, da luta partidária num tempo eleitoral, é natural, têm as suas posições. O Presidente da República deve estar no plano de ajudar o país a resolver o problema".