Actualidade

O Chile concedeu asilo político ao presidente de um dos partidos opositores mais antigos da Venezuela, o COPEI, por alegada perseguição política.

O asilo foi confirmado pelo Ministério de Relações Exteriores (MRE) chileno, precisando que "o cidadão venezuelano Roberto Enríquez, presidente do Partido Social Cristão (COPEI) e vice-presidente da Organização Democrata-cristã de América (ODCA), deu entrada na residência do embaixador do Chile em Caracas e foi-lhe outorgada a qualidade de hóspede".

"O senhor Enríquez solicitou a proteção do Chile, por diversas circunstâncias políticas. O nosso país atuará, nesta matéria, de acordo com os princípios jurídicos e humanitários que inspiram a sua política exterior", explica o MRE na sua página na Internet.