A exposição "Francisco de Holanda: Desejo, Desígnio e Desenho" destaca um "homem ímpar na história da cultura portuguesa" e abre hoje ao público, no Museu do Dinheiro, na antiga igreja de S. Julião, em Lisboa.

Francisco de Holanda (1517-1585) foi "um dos maiores artistas da cena renascentista nacional e internacional, que contribuiu de forma determinante para a rotura com a mentalidade lusitana da sua época", disse à agência Lusa fonte do Museu do Dinheiro, que destacou a ligação do humanista a esta instituição, pelo facto de ter desenhado, com o seu pai, duas moedas de mil reais, denominadas "S. Vicente".

Pintor e humanista, nascido em Lisboa em 1517, filho do iluminista e pintor de origem flamenga António de Holanda, foi amigo e discípulo de Miguel Ângelo, em Roma, reproduzindo o convívio com o mestre italiano do Renascimento nos volumes dos "Diálogos em Roma".