Actualidade

O Governo de Taiwan está confiante que a sua relação com os Estados Unidos não será prejudicada pelo encontro entre o Presidente Donald Trump e o homólogo chinês Xi Jinping.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Eleanor Wang, disse hoje, numa conferência de imprensa, que o Governo de Taiwan mantém contacto próximo com os Estados Unidos, que lhe garantiram que os interesses da ilha não serão prejudicados.

Apesar de Trump ter dito que não se sente "condicionado" pela atual política norte-americana para com Taiwan, que a China considera parte do seu território, mais tarde reafirmou o compromisso de Washington com a política 'Uma só China', com quatro décadas.