Actualidade

O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, defendeu hoje uma solução bilateral de "circulação incondicionada" de cidadãos com Portugal, num momento em que, considerou, as relações entre os dois países estão ao seu melhor nível.

"Se há vontade política, imaginação e criatividade para aprofundar a mobilidade no espaço da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), pelas mesmas razões ou por maioria de razão, pode ser encontrada no espaço do relacionamento bilateral", afirmou o chefe de Estado de Cabo Verde.

Jorge Carlos Fonseca, que falava em entrevista à agência Lusa a propósito da visita que o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, realiza a partir de sábado a Cabo Verde, adiantou que será um dos assuntos nas conversas entre os dois chefes de Estado.