Actualidade

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) aconselhou hoje a população a adotar comportamentos seguros e preventivos nas praias portuguesas, lembrando que a época balnear ainda não começou, encontrando-se sem vigilância e sinalização.

Em comunicado, a AMN, explica que a previsão meteorológica para o atual período das férias escolares da Páscoa aponta para condições favoráveis à prática balnear, pelo que aconselha todos aqueles que frequentem as praias nesta altura, a adotarem uma cultura de segurança ativa, redobrando os cuidados junto à linha de água.

"Relembra-se que a Época Balnear de 2017 ainda não se iniciou, encontrando-se as praias sem vigilância e sinalização. Assim, alerta-se para o perigo de se adotarem comportamentos de risco, devendo as medidas prevenção e segurança serem respeitadas com maior rigor", salienta a AMN.