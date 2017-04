Actualidade

O ex-presidente do Governo espanhol José Maria Aznar assegura que a melhor foto que tem é aquela que tirou nos Açores, em 2003, ao lado de Durão Barroso, George W. Bush e Tony Blair, e onde foi decidida a intervenção militar no Iraque.

"Nunca tive uma foto melhor do que a dos Açores", disse José Maria Aznar na quarta-feira à noite no programa "A minha casa é a tua" do canal televisivo espanhol Telecinco.

George W. Bush (Estados Unidos), Tony Blair (Reino Unido) e José Maria Aznar (Espanha), recebidos pelo primeiro-ministro português da altura, José Manuel Durão Barroso, reuniram-se no arquipélago dos Açores, na tarde de 16 de março de 2003, para uma cimeira que culminou, quatro dias depois, na madrugada de 20 do mesmo mês, com o início da intervenção militar no Iraque.