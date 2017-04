Actualidade

O movimento islamita palestiniano Hamas executou hoje três palestinianos na Faixa de Gaza que tinham sido condenados por traição e por colaborarem com Israel, de acordo com fontes oficiais.

Responsáveis do Ministério do Interior do Hamas naquela faixa territorial confirmaram a morte dos três acusados, num edifício de segurança do grupo a oeste de Gaza capital.

Os três homens tinham sido condenados à morte em fevereiro passado por um tribunal militar controlado pelo Hamas.