O documentário "Amadeo de Souza Cardoso: O último segredo da arte moderna" vai ser exibido no MoMA, em Nova Iorque, no próximo sábado, num evento que o realizador considera um "regresso" do pintor à cidade norte-americana.

"O filme já foi visto em dezenas de países, mas nos EUA, e em Nova Iorque, tem um significado forte. É um regresso do nome de Amadeo aos EUA, onde a sua obra conheceu um dos maiores sucessos em vida", explicou à agência Lusa o realizador, Christophe Fonseca.

O filme, que é apresentado em Nova Iorque pelo Arte Institute, para celebrar o seu 6.º aniversário, já foi projetado nas salas do Grand Palais e do Museu do Louvre, em Paris, e transmitido pela France Télévision e pela RTP1, tendo sido visto por mais de um milhão de pessoas nos dois países.