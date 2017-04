Actualidade

A polícia russa desativou hoje um artefacto explosivo num apartamento em São Petersburgo, na Rússia, onde viviam os presumíveis cúmplices do "terrorista suicida" que na segunda-feira matou 14 pessoas no metro da cidade.

"O artefacto foi desativado e os suspeitos detidos", disse aos jornalistas o chefe do distrito onde se encontra o apartamento.

O Comité de Instrução da Rússia, autoridade que investiga o atentado, anunciou hoje a detenção de várias pessoas que tiveram contacto com Akbarzhon Dzhalílov, de nacionalidade russa, mas de origem quirguiz, e presumível autor do atentado no metro de São Petersburgo.