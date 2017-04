Actualidade

O custo horário da mão-de-obra em Portugal subiu 2,5% em 2016 face ao ano anterior, acima da média da União Europeia (1,6%), mas é o sexto mais baixo da zona euro, segundo dados divulgados pelo Eurostat.

De acordo com o gabinete oficial de estatísticas da UE, em 2016 os custos horários da mão-de-obra no conjunto das atividades económicas (excluindo agricultura e administração pública) fixaram-se em média nos 25,4 euros no conjunto dos 28 Estados-membros, mas com fortes variações, entre os 4,4 euros, na Bulgária, e os 42 euros na Dinamarca.

Portugal, com um custo de mão-de-obra de 13,70 euros - contra 13,40 em 2015, o que representa um crescimento de 2,5%, acima quer da média da UE, quer da zona euro (1,4%) -, situa-se no 19.º lugar entre os 28 Estados-membros, com o sexto valor mais baixo entre os países do espaço monetário único (apenas à frente de Malta, Estónia, Eslováquia, Letónia e Lituânia).