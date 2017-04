Actualidade

O Instituto de Medicina Legal do Porto deu hoje de manhã início às perícias legais aos corpos de seis vítimas da explosão ocorrida na terça-feira em Avões, Lamego, informou o comandante distrital de operações de socorro de Viseu.

No ponto de situação feito às 11:00, Miguel David disse aos jornalistas que as equipas que se encontram no terreno vão continuar "a efetuar a inativação, de forma controlada, de material pirotécnico", o que permitirá ter uma "área de segurança" para a sua evolução.

"Com a criação desta área de segurança e da possibilidade de podermos progredir no terreno, está previsto que possamos iniciar e dar continuidade ao processo de recolha de vestígios biológicos" das restantes duas vítimas da explosão, acrescentou.