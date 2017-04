Actualidade

O Parlamento Europeu (PE) aprovou hoje as regras que limitam o valor que os operadores de redes móveis podem cobrar uns aos outros pela utilização em 'roaming' noutro Estado-membro da União Europeia (UE).

As novas regras, já acordadas entre o PE e o Conselho da UE, limitam o valor que os operadores podem cobrar uns aos outros pela utilização das redes, sendo o passo que faltava para que as taxas de 'roaming' - um custo adicional cobrado quando se está no estrangeiro - pagas pelos consumidores possam ser abolidas em 15 de junho.

Os limites máximos serão de 0,032 euros por minuto para as chamadas vocais, em vez dos atuais 0,05 euros por minuto, e de 0,01 euros por mensagem escrita (SMS), o que representa uma descida de um cêntimo.