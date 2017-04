Caparica Primavera Surf Fest

Durante seis dias - entre hoje e dia 15 de abril - o Caparica Primavera Surf Fest celebra a cultura do surf.

Manobras radicais, atletas de todo o mundo e muita música vão dar as cartas na próxima edição do Caparica Primavera Surf Fest. São esperados mais de mil atletas no festival - entre eles 350 surfistas internacionais - em nove modalidades desportivas, divididos por 18 campeonatos e exibições.

Duas praias transformam-se em palcos competitivos (Paraíso e Dragão) que recebem 2 provas de surf mundial, 4 provas de surf europeias e 4 campeonatos nacionais.

Nos dois fins de semana da iniciativa – 6, 7 e 8 de abril e 13, 14 e 15 de abril - a estrutura montada na Praia do Paraíso vai acolher seis dias de concertos que vão da pop ao rock, passando pelo hip hop, pela música com sabor a África e a mundo, num total de mais de 20 artistas e DJ.

Entre eles, conte com Frankie Chavez, Paus, Keep Razors Sharp, Tara Perdida, Trevo, Allen Halloween e DJ Zé Pedro.