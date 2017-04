Concerto

Depois do concerto no Porto a 31 de março, Gisela João prepara-se para conquistar Lisboa amanhã.

É uma das vozes mais emblemáticas e uma das presenças mais carismáticas do panorama musical português. Falamos de Gisela João, que continua a somar boas noticias. Depois do sucesso do concerto no Coliseu do Porto na passada semana, a fadista esgota o concerto do Coliseu dos Recreios, que se realiza amanhã.

«Eu sempre adorei a Branca de Neve, mas a verdade é que me sinto a cada dia que passa, mais e mais a Cinderela! (por tudo no que se vai tornando a minha vida)» confessa Gisela João, ao enumerar os grandes concertos que já deu.

«Em 2014 fiz a Casa da Música e o Centro Cultural de Belém. Em 2015 fiz os Coliseus, Porto e Lisboa».

Hoje tem na bagagem o novo disco novo Nua (editado pela Valentim de Carvalho, em 2016) e mais histórias para contar.

E com as novas histórias, vêm também novas datas para os Coliseus. A última data marcada é já amanhã, por isso se garantiu o seu bilhete, aproveite!

Isto se quiser fazer uma festa de música, cor, movimento e alegria com a artista. «Se vai ser festa? Ai não que num bai!! Senhoras e senhores vou aos coliseus de novo»!

Local: Coliseu dos Recreios, em Lisboa

Horário: 7 de abril, às 21h30