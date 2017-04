Síria

Os EUA não têm "informação objetiva" sobre o "crime monstruoso" de terça-feira no noroeste da Síria, afirmou hoje o porta-voz do Kremlin, sobre a acusação às forças sírias de terem lançado um ataque com armas químicas.

"Logo após a tragédia, ninguém tinha acesso àquela zona de Khan Sheikhun", disse Dmitri Peskov à imprensa.

"Por isso, qualquer informação de que a parte norte-americana possa dispor [...] não pode basear-se em materiais ou testemunhos objetivos", afirmou.