Actualidade

O treinador Nuno Espírito Santo admitiu hoje que se "o FC Porto conseguir 100% de eficácia dos jogos que faltam, conseguirá alcançar o seu objetivo", que passa pela conquista do título nacional de futebol.

Independentemente de a sua equipa já não estar depende de si mesma para ser campeã nacional (segue em segundo lugar, a um ponto do Benfica), o treinador do FC Porto mantém a confiança, garantindo que o grupo está focado em si para vencer o adversário de sábado no Estádio do Dragão, o Belenenses, na 28.ª jornada.

"Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas estamos focados nas nossas tarefas e em potenciar o nosso rendimento. Se conseguirmos isso, vamos vencer, num Dragão cheio", disse o técnico portista em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Belenenses.