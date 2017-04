Actualidade

o candidato do partido Os Republicanos às eleições presidenciais francesas, François Fillon, defendeu hoje, em Paris, a criação de um "fundo mutualizado europeu" ao qual as empresas que contratam trabalhadores destacados paguem os encargos sociais.

"Proponho que as empresas que contratam trabalhadores destacados paguem os encargos sociais a um fundo mutualizado europeu. Talvez haja outras soluções, mas o objetivo é que haja custos equivalentes. Para já a diretiva que está a ser negociada em Bruxelas está muito longe de chegar a este resultado", considerou o candidato quando questionado, em conferência de imprensa, sobre o tema dos trabalhadores destacados no espaço da União Europeia.

François Fillon precisou que quer "permitir a todos os trabalhadores de toda a Europa que possam trabalhar em qualquer um dos países europeus", ou seja, é "a favor de manter esta liberdade de circulação dos europeus" com a condição que "o custo final por hora, encargos [com segurança social] incluídos, corresponda ao custo do país onde se trabalha".