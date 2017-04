Actualidade

O artista Alexandre Farto, que assina como Vhils, apresenta esta semana em Lisboa "Periférico", espetáculo fora da sua zona de conforto que desenvolveu em conjunto com o 'rapper' Chullage, DJ Ride e a bailarina Piny.

Vhils, à semelhança de outros artistas, foi desafiado pela BoCA - Bienal de Arte Contemporânea para criar uma peça "fora da zona do conforto". Alexandre Farto começou no 'graffiti', na adolescência, mas foi com os rostos que tem esculpido em paredes de todo o mundo que captou a atenção do público.

A proposta da BoCA a Vhils foi "fazer uma peça de palco" e para criar a "Periférico", "com um lado performativo muito forte" que junta dança contemporânea, imagem, vídeo e som ('spoken word'), o artista juntou uma equipa de pessoas com quem já tinha trabalhado ou que conhecia de outros meios, do hip-hop e do seu percurso pessoal, contou em declarações à Lusa.