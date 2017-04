Actualidade

O número de hospitais privados cresceu entre 2005 e 2015 e representa já quase metade do total, tendo aumentado as urgências e as camas de internamento, segundo dados do INE divulgados hoje a propósito do Dia Mundial da Saúde.

De acordo com o INE, dos 225 hospitais que, em 2015, existiam em Portugal, 114 pertenciam aos serviços oficiais de saúde (110 hospitais públicos e quatro em Parceria Público-Privada) e 111 eram privados (49,3%).

Enquanto no continente a maioria dos hospitais pertencia ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), nas regiões autónomas predominavam os hospitais privados: três hospitais públicos e cinco privados nos Açores e três hospitais públicos e seis privados na Madeira.