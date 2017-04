Actualidade

Mais de trinta filmes compõem o ciclo de cinema dedicado a Manoel de Oliveira, que começa no sábado no Instituto Arsenal, em Berlim, na maior retrospetiva dedica ao cineasta português, que morreu em 2015.

De acordo com o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), esta é a primeira grande retrospetiva do cinema de Manoel de Oliveira na Alemanha e contará com 32 filmes a exibir no Kino Arsenal, instituto de artes do cinema e vídeo, em Berlim.

Na abertura, no sábado, serão exibidos "Porto da minha infância" (2001) e "Visita ou memórias e confissões" (1982/2015), ambos com apresentação de José Manuel Costa, diretor da Cinemateca Portuguesa.