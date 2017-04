Actualidade

O aumento significativo das imparidades (perdas potenciais) e os menores resultados das operações financeiras foram os dois motivos que levaram o sistema bancário português a apresentar rentabilidade negativa em 2016, segundo o Banco de Portugal.

A análise ao sistema bancário português no quarto trimestre de 2016, hoje divulgada, conclui que "contrariamente a 2015, no ano de 2016 a rendibilidade do sistema bancário foi negativa, o que se ficou a dever a uma queda significativa dos resultados com operações financeiras e, sobretudo, a um aumento expressivo das imparidades".

O supervisor e regulador bancário explica que foi no último trimestre do ano passado (entre outubro e dezembro) que se verificou um "reforço significativo das imparidades para crédito" pelos bancos - ou seja, da constituição de provisões para fazer face a perdas potenciais - e que isso determinou que "a rendibilidade, positiva até ao final do terceiro trimestre, atingisse valores negativos no conjunto do ano".