O líder parlamentar do PSD manifestou hoje disponibilidade para "aprofundar o diálogo político" com o PS a propósito da eleição pendente para a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), assumindo que a responsabilidade pelo atraso é de ambos.

No final da reunião do grupo parlamentar do PSD, Luís Montenegro foi questionado sobre o impasse registado quanto à eleição que o parlamento terá de fazer de quatro elementos para o conselho regulador da ERC, que terminou o seu mandato em novembro.

O presidente da bancada do PSD lembrou que há outras eleições que terão de ser marcadas e realizadas pelo parlamento para vários órgãos externos e sublinhou que, no caso da ERC, é necessária uma maioria de dois terços, o que implica um entendimento prévio entre os dois maiores partidos.