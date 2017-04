Actualidade

Mais de 400 icebergues estão à deriva em rotas marítimas no Atlântico Norte na última semana, uma quantidade elevada para esta altura do ano, o que obriga os navios a pararem ou desviarem-se centenas de quilómetros.

Os meteorologistas atribuem o número de massas de gelo à deriva no oceano a ventos que estão a levar os icebergues para sul, o que poderá estar a ser acelerado pelo aquecimento global, que faz com que o gelo da Gronelândia se quebre.

Na segunda-feira, estavam localizados 450 icebergues perto da Terra Nova, quando na semana anterior só havia 37, de acordo com a patrulha do gelo da Guarda Costeira dos Estados Unidos, que por esta altura do ano costuma contar 80 icebergues.