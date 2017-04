Actualidade

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) defendeu hoje penas duras para casos como o da agressão de um jogador do Canelas a um árbitro na Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto.

Em declarações à Lusa à margem da celebração do Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e Paz, cujo evento teve lugar na sede do COP, em Lisboa, José Manuel Constantino realçou a "obrigação de resgatar a imagem" do desporto, explicando que a resolução deste problema "não está apenas na repressão".

"Acho que são precisas penas mais duras, mas creio que o problema é muito mais vasto e exige medidas de exigência e rigor, que não são compatíveis com um quadro de comportamentos que tradicionalmente assolam o desporto nacional", afirmou.