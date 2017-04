Reestruturação

A Direção de Marketing, Comunicação e Criatividade, a revista ACTIVA e os canais SIC Mulher e a SIC K têm novas direções a partir de hoje. Daniel Cruzeiro, Diretor Criativo da SIC, acumula as funções de direção de imagem da SIC.

Natalina Almeida, Diretora das revistas CARAS e CARAS DECORAÇÃO, assume também, a direção da revista ACTIVA. Pedro Boucherie Mendes, Diretor dos Canais Temáticos e diretor executivo do canal SIC Radical, acumula a partir desta data a direção do canal SIC Mulher. Vanessa Tierno, Subdiretora de Programação Estrangeira dos canais SIC, passa a desempenhar também as funções de diretora da SIC K.