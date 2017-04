Actualidade

A edição zero do Latitudes, um festival de literatura de viagens escritas, fotografadas, pintadas e degustadas arranca este ano, entre 28 de abril e 01 de maio, inserida na programação de Óbidos vila literária.

"É um encontro à volta das viagens por terra, céu e mar, mas sobretudo das viagens escritas, fotografadas, ilustradas e das viagens à mesa, onde a gastronomia se alia às conversas e às leituras", explicou à agência Lusa Celeste Afonso, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Óbidos.

Denominado Latitudes, o festival arranca com uma edição zero "resultante do empenho da autarquia e de vários parceiros, entre editoras, livrarias, editoras, restaurantes e hotéis que se juntaram à câmara para fazer acontecer este encontro que, desde a classificação como Vila Literária [em dezembro de 2015], pensámos em realizar", adiantou a vereadora.