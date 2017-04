Actualidade

O presidente da EDP Comercial, Miguel Stilwell, garantiu hoje que a empresa está a cumprir o que está previsto relativo à cobrança da taxa de ocupação do subsolo (TOS) aos clientes de gás natural, rejeitando as acusações da Deco.

"Estamos a cumprir com o que está previsto. No decreto-lei de execução orçamental estava prevista uma calendarização que dependia de uma análise feita pelo regulador", afirmou hoje Miguel Stilwell, em conferência de imprensa para apresentação de um balanço sobre a operação em 2016 e perspetivas para 2017.

O presidente da EDP Comercial reiterou as declarações da Associação Portuguesa de Empresas de Gás Natural (AGN), que na semana passada explicou que o fim da repercussão desta taxa municipal na fatura do gás dos clientes só acontecerá após a avaliação pela entidade reguladora das consequências no equilíbrio financeiro das empresas comercializadoras de gás natural.