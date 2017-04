Actualidade

Dois homens, de 52 e 31 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de abuso sexual de menores em Cantanhede e Tondela, nos distritos de Coimbra e Viseu, respetivamente, anunciou hoje a Diretoria do Centro.

Fonte da PJ disse à agência Lusa que, no caso do primeiro suspeito, a vítima foi o próprio filho do suspeito, de 18 anos, e que sofre de alguma "debilidade mental, sem capacidade para se opor e denunciar", e um vizinho de 15 anos.

Os contactos de natureza sexual com o filho, com quem reside na zona de Cantanhede, mantinham-se há cerca de oito anos, enquanto com o vizinho os factos ocorreram a partir de fevereiro, de forma forçada e com oferta de dinheiro.