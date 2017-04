Actualidade

O FC Porto prosseguiu hoje a preparação da receção ao Belenenses, da 28.ª jornada da I Liga de futebol, com uma sessão em que o treinador Nuno Espírito Santo teve todo o plantel à sua disposição.

Sem ocorrências no boletim clínico, apenas o defesa espanhol Marcano, que vai cumprir um jogo de suspensão, por acumulação de cartões amarelos, não poderá integrar o leque de opções de Nuno Espírito Santo para o jogo de sábado com o Belenenses.

Os portistas voltam a treinar na sexta-feira, pelas 10:30, no Olival, em Vila Nova de Gaia, novamente à porta fechada, que será a última sessão de preparação antes do jogo frente aos 'azuis' do Restelo.