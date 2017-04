Actualidade

A recriação do ateliê de Paula Rego, a série de pinturas sobre depressão e uma seleção das obras mais importantes da pintora estão no centro da nova exposição da Casa das Histórias que é inaugurada na sexta-feira, em Cascais.

"Paula Rego: Histórias & Segredos" é o título da mostra com cerca de 80 obras que ocupa as sete salas do museu, e apresenta algumas pela primeira vez, em Portugal, como a série "Depressão", revelada em março, em Londres.

Numa visita guiada aos jornalistas, Nick Willing, filho da pintora e do artista plástico britânico Victor Willing (1928- 1988), sublinhou que esta exposição tem um lado biográfico nunca antes mostrado, nomeadamente através de fotografias, cartas, objetos e comentários sobre as próprias obras.