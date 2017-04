Actualidade

A Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD) está a estudar a possibilidade de fazer algumas alterações nas sanções penais tendo em vista a erradicação da violência no desporto, garantiu hoje João Paulo Rebelo.

O secretário de Estado voltou a falar de possíveis alterações penais no final de uma reunião com várias entidades do futebol nacional, na qual foram debatidas soluções para tentar erradicar a violência no desporto.

"Há de facto um caminho a fazer no que diz respeito ao quadro sancionatório, seja de sanções desportivas, seja de sanções penais. Há o compromisso de todas as entidades que estiveram presentes na reunião de fazerem chegar muito rapidamente as suas sugestões neste âmbito", disse João Paulo Rebelo.