Actualidade

O Conselho da União Europeia impôs hoje novas sanções à Coreia do Norte, considerando que as ações de Pyongyang "violam múltiplas resoluções" do Conselho de Segurança da ONU e constituem "uma grave ameaça à segurança e paz internacionais"

Depois de o regime norte-coreano ter lançado, na terça-feira, um novo míssil balístico de médio alcance que caiu no Mar do Japão, a UE "insta de novo a Coreia do Norte a retomar um diálogo credível e significativo com a comunidade internacional, a cessar as suas provocações e a abandonar todas as armas nucleares e programas nucleares em curso, bem como outros armas de destruição maciça e programas de mísseis balísticos, de uma forma completa, verificável e irreversível", lê-se num comunicado divulgado em Bruxelas.

Como tal não é o caso, o Conselho (Estados-membros) da UE decidiu hoje alargar o âmbito das sanções contra a Coreia do Norte, com a adoção de "medidas restritivas adicionais" em setores como as industrias de armamento convencional, metalúrgica e aeroespacial, tendo também proibido a prestação de determinados serviços (informáticos e também relacionados com o a manufatura química) a várias pessoas e entidades do país.