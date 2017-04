Actualidade

Uma equipa cinotécnica da GNR especializada na identificação e busca de vestígios biológicos vai hoje à tarde participar nas operações em Avões, no concelho de Lamego, disse o comandante operacional distrital de Viseu, Miguel David.

Na sequência de explosões ocorridas na terça-feira à tarde numa fábrica de pirotecnia em Avões, seis corpos foram transportados na quarta-feira para o Instituto de Medicina Legal do Porto, mas duas pessoas encontram-se ainda desaparecidas.

No ponto de situação feito às 15:30 aos jornalistas, Miguel David explicou que as equipas continuam "a fazer a recolha de vestígios biológicos no terreno" e "a inativação de explosivos de uma forma controlada".