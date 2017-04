Actualidade

Portugal ocupa o 14.º lugar na lista dos destinos turísticos mais competitivos do mundo (Travel & Tourism Competitiveness Report) do Fórum Económico Mundial, mais uma posição que no ano anterior.

Neste relatório elaborado anualmente, Portugal registou uma pontuação de 4.74 pontos, enquanto a líder, Espanha, somou 5.43, numa lista que inclui 136 países.

A Espanha repetiu a liderança, tal como a França se manteve no segundo posto e a Alemanha no terceiro. O Japão surge no relatório no quarto lugar, na sequência de uma subida de cinco lugares, e o Reino Unido no quinto posto, o mesmo que ocupou no relatório anterior de 2015.