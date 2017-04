Actualidade

O bailarino de flamenco Joaquín Cortés vai atuar no Festival Cascais Groove 2017, que decorre em segunda edição, de 23 a 25 de junho, no Parque Marechal Carmona, em Cascais, anunciou hoje a organização.

De acordo com a programação, o bailarino de flamenco e coreógrafo espanhol Joaquín Cortés vai ser um dos cabeças de cartaz do festival, para atuar a 24 de junho, e irá ainda contar com os Thievery Corporation, a 25 de junho.

Além da dança, Joaquín Cortés conta também com uma discografia que reúne, entre outros álbuns, "Pasión Gitana" (1996), "Gipsy Passion Band" (1997) e "Soul" (2000).