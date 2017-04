Actualidade

O Governo autorizou aumentos salariais na NAV - Navegação Aérea de Portugal, disse hoje a plataforma representativa dos trabalhadores da empresa responsável pela gestão do tráfego aéreo, o que levou ao cancelamento do plenário previsto para esta tarde.

"A plataforma constituída pela Comissão de Trabalhadores e pelos sindicatos representativos dos trabalhadores da NAV recebeu do presidente do Conselho de Administração [da NAV] a informação que as secretarias de Estado das Infraestruturas e do Tesouro assinaram a autorização para que se proceda às valorizações remuneratórias na NAV em 2017, no quadro definido pelos Planos de Desempenho aprovados pela Comissão Europeia", lê-se no documento a que a Lusa teve acesso.

As organizações representativas dos trabalhadores dizem ainda que receberam da administração o compromisso de que se reunirá "no mais curto espaço de tempo" com Comissão de Trabalhadores e sindicatos para que possam "avaliar e concretizar a forma como os efeitos da decisão agora proferida se irão refletir" já este ano.