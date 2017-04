Actualidade

O ministro da Saúde anunciou hoje a contratação de 31 novos psicólogos para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), aos quais podem ainda vir a juntar-se outros 55 até ao final de 2017.

"Até ao final do corrente mês serão contratados mais 31 psicólogos para as ARS do Norte e Centro, e que adicionalmente continuamos a trabalhar com o Ministério das Finanças para poder viabilizar ainda durante o ano de 2017 a contratação adicional de 55 novos psicólogos para reforçar a oferta ao nível dos cuidados de saúde primários", disse o ministro Adalberto Campos Fernandes.

O ministro da Saúde falava numa conferência promovida pela comissão parlamentar de saúde e pela Ordem dos Psicólogos, dedicada à depressão, tema do Dia Mundial da Saúde que se assinala na sexta-feira, e no âmbito da qual a ordem profissional apresentou a sua proposta para um Plano Nacional de Prevenção da Depressão.