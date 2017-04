Actualidade

Um cidadão nepalês acusado de tráfico de pessoas disse hoje em tribunal que as condições em que viviam os 23 trabalhadores detetados numa operação do SEF em 2016 numa herdade em Almeirim equivalem à "média classe" no seu país.

O homem, acusado, juntamente com um seu antigo funcionário também nepalês, de 23 crimes de tráfico de pessoas e um crime de auxílio à imigração ilegal e outro de angariação de mão-de-obra ilegal, disse ao coletivo de juízas do Tribunal de Santarém que os trabalhadores nepaleses, em situação ilegal no país, que trabalhavam numa herdade de produção de morangos em Fazendas de Almeirim, estavam ali de livre vontade e que a única queixa que lhe fizeram foi a de não terem eletricidade a partir das 23:00.

Confrontado com as fotografias do local onde os trabalhadores estavam alojados, com dois quartos, dotados de beliches e sem qualquer mobiliário onde pudessem colocar os seus pertences (segundo a acusação espalhados pelo chão de cimento), e uma casa de banho com três sanitas e dois duches, sem água quente, o arguido afirmou ter ele próprio lá dormido e que a habitação em causa "não é muito diferente do que têm lá no Nepal".