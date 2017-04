Actualidade

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) recusou hoje ser transformado "numa espécie de 'vídeo árbitro' permanente" destinado a "descortinar infrações disciplinares" nas "diversas ocorrências" dos jogos de futebol.

Em comunicado hoje divulgado na página da Internet da FPF, o CD sustenta que tal, não apenas paralisaria o trabalho deste órgão, como minaria "a ação e autoridade do árbitro".

"Transformar o CD numa espécie de 'vídeo árbitro' permanente, avaliando, a todo o momento, as diversas ocorrências de um jogo de futebol de molde a descortinar infrações disciplinares eventualmente praticadas no decurso do mesmo, seria, no fundo, de uma só vez, abalar profunda e decisivamente a ação e autoridade do árbitro, paralisar o CD e introduzir fator de repercussões negativas incalculáveis para a competição desportiva", pode ler-se.