Síria

Os EUA, a França e o Reino Unido requereram ao Conselho de Segurança da ONU uma votação hoje de um projeto de resolução que visa a realização de um inquérito ao ataque com armas químicas na Síria.

De acordo com fontes diplomáticas, citadas pela agência noticiosa francesa AFP, a posição da Rússia sobre o inquérito é ainda incerta, depois de dois dias de negociações que resultaram numa versão ligeiramente revista do texto do projeto de resolução.

Este projeto de resolução pede uma investigação completa, com a colaboração do Governo sírio ao ataque com armas químicas, ocorrido terça-feira em território dos rebeldes sírios, na cidade de Khan Sheikhoun, província de Idlib, noroeste da Síria.