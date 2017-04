Actualidade

Funcionários da Guarda Nacional Bolivariana (GNB, polícia militar) e da Polícia Nacional Bolivariana (PNB), reprimiram hoje, conjuntamente, milhares de opositores, que saíram às ruas de Caracas, em protesto contra a rutura da ordem constitucional.

Os manifestantes exigiam ainda a demissão dos magistrados do Supremo Tribunal de Justiça que na semana passada emitiram duas sentenças limitando a imunidade dos parlamentares e atribuindo àquele organismo as funções do parlamento venezuelano.

Apesar de que os acessos a Caracas terem amanhecido bloqueados por funcionários da GNB, a oposição juntou, segundo os organizadores, mais de 5.000 pessoas, que tomaram a auto-estrada Francisco Fajardo, desde Altamira (leste), até ao centro, junto à Defensoria do Povo (espécie de procuradoria popular) para depor Tarek William Saab, que dizem ser favorável ao regime.