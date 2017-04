Actualidade

O número de mortos no deslizamento de terras que destruiu, no sábado, grande parte da cidade colombiana de Mocoa (sul), subiu para 311, informaram na quinta-feira as autoridades.

De acordo com a Unidade para a Gestão do Risco de Desastres colombiana, 178 pessoas continuam desaparecidas.

Até agora foram realizadas 308 autópsias e entregues 237 corpos, acrescentou.