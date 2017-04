Actualidade

Os alcobacenses The Gift lançam hoje o álbum "Altar", disco com produção do inglês Brian Eno que vê o grupo de volta aos álbuns de originais, após a celebração de 20 anos de carreira.

Formados em 1994, em Alcobaça, os The Gift são oficialmente formados por Nuno Gonçalves, John Gonçalves, Sónia Tavares e Miguel Ribeiro, sendo acompanhados ao vivo e em estúdio por músicos como Mário Barreiros (bateria) ou Paulo Praça (guitarra).

Em entrevista à agência Lusa em Alcobaça, uma semana antes do lançamento do disco, o compositor Nuno Gonçalves e a vocalista Sónia Tavares foram perentórios: "É lógico que temos uma excitação tremenda por lançar este disco, achamos que é de longe o nosso melhor disco", disse o primeiro, com a cantora a sublinhar que "Altar" não pode "ficar escondido", pelo que a banda quer "mostrá-lo a toda a gente".