Actualidade

Um jovem de 19 anos foi morto a tiro na quinta-feira, nos arredores de Caracas, durante confrontos entre manifestantes e forças de segurança, afirmou a polícia venezuelana.

Jairo Ortiz morreu "na sequência dos ferimentos" depois de ter sido atingido por uma bala no peito, quando as forças de segurança procuravam afastar uma barreira erguida pelos manifestantes na localidade de Montanha Alta, nos arredores da capital venezuelana, indicou Miguel Mederico, diretor de comunicação da polícia do estado de Miranda.

No município de Chacao, pelo menos 19 pessoas ficaram feridas em protestos, disse o presidente da câmara de Chacao, Ramon Muchacho.