Actualidade

O fim de semana vai ser marcado pelo bom tempo com temperaturas elevadas, em especial a máxima que vai variar entre os 25 e os 28 graus Celsius, disse à agência Lusa a meteorologista Ângela Lourenço.

"Vamos continuar com céu pouco nublado ou mesmo limpo e com temperaturas elevadas, principalmente a máxima, com temperaturas entre os 25 e os 28 graus no geral em todo o território do continente, embora no interior seja um pouco mais baixa a rondar os 20 /23 graus", adiantou a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA),

De acordo com Ângela Lourenço, na segunda-feira a temperatura máxima deverá voltar a subir.