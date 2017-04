Actualidade

O encontro entre os Presidentes dos Estados Unidos e da China começou, na quinta-feira, na Florida (sudeste), com o programa nuclear da Coreia do Norte e as divergências em torno do comércio bilateral na agenda.

A reunião foi ofuscada pelo lançamento de mísseis norte-americanos contra uma base na Síria, em resposta ao ataque de terça-feira com armas químicas contra uma localidade no noroeste do país, cuja responsabilidade Washington atribuiu ao regime de Bashar al-Assad.

Washington anunciou o ataque pouco depois de Xi Jinping e a mulher terem deixado o 'resort' de Donald Trump. Mar-a-Lago, na quinta-feira à noite.