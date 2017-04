Actualidade

O Theatro Circo, em Braga, vai estrear em maio o ciclo "Respira! - O piano como pulmão", dedicado àquele instrumento musical, com concertos únicos em Portugal de nomes como Dakota Suite e Rufus Wainwright, anunciou hoje a sala.

O ciclo, que o Theatro Circo tenciona repetir nos próximos anos, começa com a estreia nacional do inglês Douglas Dare, no dia 12 de maio, seguindo-se o pianista Wim Mertens, no dia seguinte, Dakota Suite & Quentin Sirjacq, a 20 do mesmo mês, antes de terminar com Rufus Wainwright, a 31 de maio.

"O que nos levou a programar o Respira! foi, de certa forma, encontrar na música popular - ou se quisermos pop-rock - alguns cantautores que se focam muito no piano e que têm o seu trabalho a partir do piano", afirmou à Lusa o diretor artístico do Theatro Circo, Paulo Brandão.