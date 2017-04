Actualidade

O parlamento desistiu de ouvir o ex-primeiro-ministro Durão Barroso e o antigo ministro da Defesa Paulo Portas sobre a guerra do Iraque de 2003, depois de os ex-governantes recusarem ir à comissão de Negócios Estrangeiros, em 2016.

O pedido de audição foi feito pelo PCP, em julho de 2016, depois de ter sido revelado o Relatório Chilcot no Reino Unido, que concluiu que o Governo de Londres partiu para a guerra no Iraque "sem esgotar as opções pacíficas para um desarmamento" e que os planos para a ocupação do foram "completamente desadequados".

PS e BE apoiaram a iniciativa de ouvir Durão e Portas, juntamente com o ministro dos Negócios Estrangeiros de então, Martins da Cruz. PSD e CDS aceitaram e sugeriram que também fosse ouvido o ex-Presidente da República Jorge Sampaio, único que aceitou falar do assunto aos deputados, disseram à Lusa deputados da comissão de Negócios Estrangeiros.