Actualidade

Jorge Palma atua no dia 25 de julho, nos Jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras, nos arredores de Lisboa, no âmbito do Festival cooljazz, foi hoje divulgado.

O autor de "Bairro do Amor" atua na mesma noite do também compositor e cantor Jake Bugg (voz e guitarra), o músico britânico de 'blues'.

Jorge Palma (voz e piano) apresenta no palco do Festival edpcooljazz o espetáculo "Só", que será "uma experiência única nos jardins [de Oeiras] em que a essência da música, tal como é criada, vai tocar mais alto", segundo comunicado da organização, enviado à agência Lusa.